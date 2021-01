Coronaferien statt überlanger Sommerferien

Seit März vergangenen Jahres werden die Problemlösungskompetenzen von uns allen arg strapaziert. Besonders im Bildungsbereich ist es fast unmöglich, den Drahtseilakt zwischen den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie einerseits und den Interessen von Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Eltern andererseits zu bestehen.

Wie viele Homeschooling-Pakete wurden seit März schon bearbeitet? Wie viele Videokonferenzen geschaltet? Wie viele Streitereien zwischen Eltern und Kindern gab es in dieser Zeit wegen des Heimunterrichts? Wie oft mussten Lehrer/-innen ihre Unterrichtspläne über den Haufen werfen, weil sich wieder irgendetwas geändert hat? Wie viele Stunden wurden in die Organisation von Schulen gesteckt, auch in Zeiten, in denen die Schüler/-innen zu Hause lernten? Wie oft sagen sich alle miteinander innerlich: Ich kann nicht mehr!

Und ich frage mich: Lohnt sich das Ganze? Als Mutter eines Schülers einer kleinen, feinen Volksschule mit tollen Lehrer/-innen kann ich sagen: Neuer Stoff hält sich in Grenzen. Dafür geht der Vormittag für die Begleitung der Aufgabenbearbeitung drauf und die häusliche Harmonie ist arg ramponiert.

Derzeit werden die wöchentlichen, freiwilligen Schnelltests als möglicher Ausweg aus den Schulschließungen diskutiert. Das wäre zwar schon früher möglich gewesen, aber bitte. Hauptsache, es funktioniert. Den versäumten Unterrichtsstoff von bald einem Jahr werden wir aber so auch nicht aufholen können.

Bei all dem Durcheinander und all den Fragezeichen: Wäre es nicht an der Zeit, den Modus des Durchwurschtelns zu beenden und aufzuhören, das goldene Kalb der neunwöchigen Sommerferien über alles zu stellen? Seit Jahren schon ärgere ich mich über diese überlange Dauer der Sommerferien. Mit diesem Ärger stehe ich nicht allein da. Wenn man in den Ferien den Schulstoff nicht ein wenig angewärmt lässt, ist er nach neun Wochen weg. Und wer hat bitte neun Wochen Urlaub? Eltern müssen durchtauchen mit Großeltern, Ferienbetreuungen etc.

Nun wird mir vielleicht vorgeworfen, ich würde auf die LehrerInnen hinhacken. Das ist nicht der Fall. Auch Lehrer/-innen sind oft Eltern und müssen ihren Nachwuchs beim Homeschooling betreuen und nebenbei noch ihre Unterrichtsvorbereitungen tätigen. Stell ich mir nicht einfach vor. Auch Lehrer/-innen wollen mit ihren Klassen Ziele erreichen und werden das voraussichtlich nicht schaffen. Stell ich mir nicht sehr zufriedenstellend vor.

Und wenn schon für die besonders benachteiligten Schüler eine Sommerschule diskutiert und dabei deren Stigmatisierung in Kauf genommen wird ("Der muss auch in den Ferien in die Schule!"), dann schlage ich doch die Sommerschule für alle vor. Das wäre fair, die Viruslast ist in der warmen Jahreszeit geringer und auf Urlaub fahren kann man auch, wenn die Ferien nur fünf oder sechs Wochen dauern.

Und Schluss mit diesem vermaledeiten Homeschooling! Mir wären drei Wochen Coronaferien (inkl. Semesterferien) Ende Jänner bis Mitte Februar mit Schulschluss im August bzw. entsprechend vorgezogenem Schulanfang um Längen lieber als dieses unbefriedigende, nervenaufreibende Gemurkse jetzt.





Mag. Maria Gruber, 5612 Hüttschlag