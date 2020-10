Coronagegner begehren auf

Wenn ich den Artikel über die Demonstration der Coronagegner lese (SN vom 19. 10.), packt mich die Wut.

Was passiert, wenn der Lehrer, dem es "um die Kinder" geht, positiv getestet wird, weil er sich weigert, eine Maske zu tragen?

Die Kinder werden nach Hause geschickt. Die Leidtragenden sind die Kinder (er will ja kein "Kerkermeister" sein, aber die müssen dann zu Hause bleiben) und die Eltern - meistens die Mütter. Gerade als Lehrer sollte man sich seiner Verantwortung bewusst sein und besonders vorsichtig sein - aus Rücksicht auf seine Schüler, die sonst das Nachsehen haben.

Noch unsäglicher sind die Vergleiche mit der "Gleichschaltung" der Medien im Dritten Reich oder die Klage, man dürfe seine Meinung nicht äußern (Was tun sie denn sonst bei der Demo oder in den sozialen Medien?). Populistischer geht's nicht.

Es kann doch nicht so schwer sein, ein paar ganz simple Regeln zu beachten - Maske tragen, Hände waschen, Abstand halten. Und einfach mal an andere denken statt nur an sich selbst.





Yvonne Schwarte, 5110 Oberndorf