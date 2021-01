Coronakrise wird wieder vorbei sein

Liebe Julia Cora Lamprecht, ich bin zwar fast 70 Jahre älter als du, aber ich verstehe dich sehr gut! (Dein Leserbrief ist übrigens sehr gut!) Meine Enkelinnen, nur wenige Jahre älter, leiden genauso, halt nicht mehr unter E-Learning, aber unter dem Homeoffice. Arbeiten ist nämlich auch unter Kollegen wesentlich angenehmer. Und Party usw. fällt auch bei ihnen aus.

Ich weiß, Trost kann das keiner sein, aber kurz zum Nachdenken: Meine Generation hatte schon in der 4. Klasse Volksschule kaum Unterricht. Man musste den Stoff irgendwie allein schaffen. Warum: Krieg und ständige Bombenangriffe. Nach dem Krieg, viele Väter tot, viele wie meiner arbeitslos, keine Möglichkeit, ins Gymnasium zu gehen und dann zu studieren - was ich sooo gern getan hätte. In deinem Alter Lehrling, Partys, das kannten wir gar nicht, die Erziehung war so streng, dass ich sogar fragen musste, ob ich am Sonntagnachmittag ins Kino gehen darf.

Also habt bitte alle noch etwas Geduld und haltet die Vorschriften ein, dann wird es in absehbarer Zeit vorbei sein und ihr könnt weiter froh leben! Alles Gute!

PS: Ich leide unter Entzug, möchte meine Kinder und Enkelkinder wieder fest an mich drücken - bleibt nur WhatsApp.



Sunhild Brunauer, 5081 Anif