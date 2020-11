Coronapandemie versus Demokratie?

Müssen wir uns um die demokratischen Werte in unserem Staat ob des politischen Missmanagements der österreichischen Bundesregierung sorgen?

Die österreichische Verfassung sieht eine föderale Bund-Länder-Aufgabenverteilung vor. Es hat den Anschein, dass den Bundesländern Regierungsentscheidungen zu Coronamaßnahmen aufgezwungen werden, wie das Beispiel Massentests - eine einsame Kanzlerentscheidung - deutlich macht. Welche Legitimität hat ein österreichischer Bundeskanzler, der im Gegensatz zur deutschen Bundeskanzlerin keine Richtlinienkompetenz hat, sich gegen Minister, Epidemiologen, gegen eine Corona-Taskforce zu inszenieren?

In die BRD geblickt: Dort ringen Bund und Länder um sinnvolle, verhältnismäßige Lösungen zur Bewältigung der Coronakrise und es passiert auch, dass Bundeskanzlerin Merkel sich einer föderalen Mehrheit unterordnen muss. Das ist ein Wesenskern einer demokratischen Republik, die deutlich erfolgreicher als die österreichische Regierung im Krisenmanagement agiert! Da gibt es auch das Robert-Koch-Institut, das die Pandemie kompetent kommentiert, in Österreich wird statt eines öffentlichen Expertengremiums ein parteipolitisches Hickhack mit erheblichen Kollateralschäden in Kauf genommen!

Ich mache mir Sorgen, wenn selbst in kritischen Phasen kein Schulterschluss mit Bund, Ländern und Experten zustande kommt, sich einzelne Politakteure gegen Mehrheiten stellen und sogar das Bundesheer für innenpolitische Maßnahmen beauftragen.

Axel Träxler, 5020 Salzburg