Coronaregeln sind widersprüchlich

Wenn ich mir ein Leberkässemmerl kaufe, halte ich mich zwei, mit Gurkerl maximal drei Minuten mit der Fleischwarenfachverkäuferin und wenigen anderen Kunden auf mehreren 100 m2²auf - trotz Glasscheibentrennung: Maskenpflicht.

Um meine Tankrechnung zu bezahlen, halte ich mich eine, maximal zwei Minuten gemeinsam mit dem Kassier im Tankstellenshop (30/50/100 m2) auf - trotz Glasscheibe: Maskenpflicht.

Samstag, 2. 10. 2021, Großes Festspielhaus ("Quadro Nuevo"): Ich war erstaunt, wie konsequent die Besucher zwei bis drei Meter vor den Eingangskontrollen ihre Masken angelegt haben, und konnte meinen Augen nicht trauen, dass sich - ohne geringste Kontrolle - der überwiegende Teil der Besucher unmittelbar hinter dem Eingang wieder ihrer Masken entledigt hat, so als ob die Viren ausschließlich an den Eingängen auf ihre Opfer warten würden. Zwei Stunden im gut besetzten Haus, ohne covidgerechte Sitzordnung, geschätzt drei bis vier Personen pro m2, Schulter an Schulter, ohne Maske(-npflicht).

Unser Masseur - ein Impfgegner - arbeitet ohne Maske: Er musste das bis zuletzt auch nicht.

Ich gehe davon aus, dass alle (Supermarkt, Tankstelle, Festspielhaus, Masseur) die zutreffende Coronaregel einhalten.

Doch wem fallen so widersprüchliche und damit gänzlich unverständliche und, wie die Corona-Ampel für Salzburg zeigt, auch kontraproduktive Regulative ein? Das Ersinnen dieses Regelunsinns ist eine wahrhaft meisterliche Gehirnakrobatik oder, wie sich eine österreichische Bundesministerin auszudrücken pflegt, "fetzendeppert", ein coronarotes Salzburg kein Wunder.



Dipl.-Ing. Peter Weissengruber, 5161 Elixhausen