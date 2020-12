Coronaverordnung sorgt für Plastikmüll

Am 7. Dezember wollte ich mir in meinem eigenen Edelstahlgeschirr (hygienischer geht es wohl kaum) beim Wirt Essen holen. Geht nicht, erklärte mir der Wirt, lt. Coronaverordnung darf er mir das Essen nur im Plastikgeschirr bzw. Styropor mitgeben. Ich glaubte mich zu verhören. Da appelliert unsere Umweltministerin Frau Gewessler groß in den Medien, Plastik möglichst zu vermeiden, und hier werden durch eine unsinnige Verordnung zusätzliche Tonnen an Plastikmüll produziert. Wird uns nun unter dem Titel "Corona" das Selberdenken abgewöhnt - so nach dem Motto "Vorschrift ist Vorschrift"?



Roswitha Köck, 5421 Adnet