Corosterferien! Juhu?

Wegen des Coronavirus wurden in letzter Zeit viele Maßnahmen getroffen. Sind diese Maßnahmen

(z. B. Schulen sperren) sinnvoll? Ich finde schon.

Aber manche Schüler denken, dass diese Zeit eine Art Ferien ist: lang aufbleiben, den ganzen Tag fernsehen und an die Schule keinen Gedanken verlieren.

Doch so ist es nicht. Wir haben nämlich Lernmaterial bekommen, und ich denke, das ist weniger, als wir in der Schule machen würden. Daher bleibt uns mehr Freizeit, die wir mit unserer Familie und in der Natur verbringen könnten.

Also: Weg von Computer, Fernseher und Spielkonsole! Ran an die Hefte und danach hinaus in die frische Luft! - solange wir noch dürfen.



Klara Grössenberger (13 J.), 5162 Obertrum