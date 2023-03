Countdown gegen Taiwan

Der Nationale Volkskongress der Volksrepublik China hat mit der Bestätigung einer bislang völlig unüblichen dritten Amtszeit dem chinesischen Machthaber Xi Jinping das formal erforderliche parlamentarisches Mäntelchen umgehängt. Gestützt auf seine nunmehr absolute Macht und besessen von seiner historischen Mission wird er nun die Eingliederung von Taiwan in die kommunistische Volksrepublik in Angriff nehmen. Nichts wird ihn dabei aufhalten, die Wutrede des neuen chinesischen Außenministers gegen den Westen war ein Vorgeschmack auf das in naher Zukunft Kommende. Ich bin überzeugt, dass die Krise nunmehr rasch eskalieren und in eine völlige Luft- und Seeblockade von Taiwan durch die chinesischen Streitkräfte münden wird. Jeder Versuch, die Blockade zu durchbrechen, wird zu Seegefechten und Luftkämpfen führen mit dem Potenzial eines umfassenden militärischen Konflikts zwischen westlichen Streitkräften und der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Die USA werden ihren Fokus bei einer solchen Lageentwicklung klar auf den asiatischen Schauplatz verlagern und Europa muss dann ohne die weitreichende US-Unterstützung selbst schauen, wie es mit dem russischen Aggressor fertig wird.







Mag. Heinrich Winkelmayer, GenMjr i.R., 8151 Hitzendorf