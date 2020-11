Covid-19 die Zweite

Da lese ich, die Schulschließungen sind umstritten, oder die Regierung hätte früher handeln sollen, die Maßnahmen wären zu streng/zu mild: Wieso habe ich so ein eigentümliches und beunruhigendes Gefühl, da wäre etwas verdreht, vertauscht? Und ich habe ein ergiebiges Déjà-vu!

Haben wir - und damit meine ich nicht nur die Regierungen - haben wir Bürger und Bürgerinnen vor allem zu wenig gelernt, zu wenig getan, zu wenig berücksichtigt seit dem Frühjahr?

Da erinnere ich mich an einen Spiegel in einem Produktionsgebäude eines weltweit größten Chemiekonzerns mit dem Text: "Wer ist heute für Deine Sicherheit zuständig?"

Wer davor stand und die Tasten für den Personenaufzug betätigte, las diese Frage unwillkürlich und sah sich selbst im Spiegel - klare Antwort! Oder?

Sicherheit beginnt bei mir selbst. Indem ich eigenverantwortlich und klug handle, schütze ich mich andere und mögliche betroffene Einrichtungen - punkt!

Das ist für mich voll und ganz übertragbar auf die Pandemie-Situation.

Nun gewinne ich aber den Eindruck, wir leben in einer Schönwetter-Demokratie, leben unsere Rechte aus und wenn es regnet, jammern wir, dass wir nass werden und noch immer keiner/keine einen Schirm aufspannt - und wir stampfen auch noch wie im Trotzalter auf und wollen nicht unterm Schirm sein, aber auch nicht nass werden. Oder der Schirm ist zu groß, zu klein, zu früh, zu spät - Mann, was ist mit uns los?

Wenn wir im obigen Sinne in unsere Spiegel geguckt hätten, wäre dann ein zweiter Lockdown (light or strong) mit all seinen sozialen und wirtschaftlichen Folgen auch erforderlich geworden? Kann doch nicht sein, dass zu wenig Spiegel herum hängen oder?





Dr. Ulrich Wacht, 5020 Salzburg