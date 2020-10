COVID 19 - Vorsicht ist die Mutter der Porezellankiste

Dieses alte Sprichwort war sicher angebracht in den ersten drei Wochen nach Bekanntwerden des Virus. Aufmerksame Betrachter aller Medien haben aber in weiterer Folge schon erkannt, dass dieses Coronavirus nicht so gefährlich ist, wie uns seit über einem halben Jahr von Wien aus mit hinterfragungswürdigen Zahlen eingetrichtert wird. Innerhalb von sechs Monaten hat unsere gewählte Staatsführung es geschafft unser komplettes Sozialverhalten, welches sich über Jahrtausende entwickelt hat, über den Haufen zu werfen und die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Und wie kommen wir da wieder heraus? Wir haben jetzt die 2. Welle, denn die war ja angekündigt und muss daher stattfinden. Und die haben wir nur, weil angeordnet ist, dass wir "auf Teufel komm raus" testen, testen, testen… Da fällt mir ein Spruch von unserem ehrwürdigen Professor in der HTL ein, der irgendwann so um 1976 herum in unsere Klasse posaunte… "Wer viel misst, misst Mist!" Also stoppt den Testtsunami und der Spuk ist vorbei. Oder wollen wir nun wirklich jedes Jahr, jede Grippewelle so durchtesten und Einschränkungen verordnen. Wir werden dieses Virus aushalten müssen (tun wir ja ohnehin schon, denn "positiv" getestete haben ja mehrheitlich nicht einmal mehr Symptome). Nur so gibt es wieder ein normales Leben. Vielleicht regt das Virus auch einige Menschen in Zukunft an, im Umgang mit ihrer eigenen Gesundheit, in Bezug auf Ernährung, Bewegung oder Stärkung des Immunsystems etwas mehr zu unternehmen und sich nicht in die Geborgenheit eines überschnell entwickelten Impfstoffes zu begeben. Und nicht vergessen…alle Pharmaaktien abstoßen, es gibt auch ethische Fonds zum investieren die Erträge abwerfen und man kann dabei ruhig schlafen und sich in der Früh ohne rot zu werden in den Spiegel schauen. Guten Morgen Österreich!





Ing. Wolfgang Tscherner, 6060 Hall in Tirol