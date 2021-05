Covid-Impfung - (k)ein Desaster

Es begann damit, dass ich mich vor ca. drei Wochen selbstständig und freiwillig zur Impfung angemeldet habe. Innerhalb von 14 Tagen wurde mir ein Terminvorschlag per E-Mail übermittelt. Fünf Tage später durfte ich zur Impfung antreten. Bei schönstem Wetter warteten ca. 15 Personen vor der Impfstation in Zell am See. Ich wurde pünktlichst und termingenau zur Impfung gebeten und hatte damit leider kaum Zeit, mich über die Wartezeit aufzuregen. Die zuständige Ärztin verwickelte mich in ein angenehmes Gespräch, sodass ich mich nicht einmal auf die Spritze konzentrieren konnte und nach kaum fünf Minuten war alles erledigt.

Alles in allem völlig problemlos. Kein Anlass zum Jammern. Ja, einfach enttäuschend, ein wirkliches Desaster.



Hans Eder, 5751 Maishofen