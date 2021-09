Covid-Intensivstationen

"Weil die Intensivstationen voll mit Covid-Patienten sind, musste sich ein Mann 320 Kilometer von seinem Wohnort entfernt behandeln lassen. Der Antiquitätenhändler hatte am 23. August einen Herzstillstand erlitten und starb." Dieser Vorfall war zwar in den USA, aber Operationen werden auch bei uns verschoben, nur weil Impfverweigerer die Intensivstationen füllen. Es wird endlich Zeit, die Intensivstationen nicht mehr für Impfverweigerer frei zu halten. Was können andere dafür, dass sich so viele Leute nicht impfen lassen? Außer für Leute, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, müssen alle Impfverweigerer damit rechnen, dass für sie keine Intensivbetten frei sind.



Ing. Franz Scheuchl, 4822 Bad Goisern