Covidförderungen für Vereine

Bin traurig, sehr traurig! Oder sollte ich vielleicht lachen, gute Miene zum nicht so guten Spiel machen? Sollte ich vielleicht alle gemeinnützigen Vereine - die viel gepriesenen Förderer des Gemeinwohls und des Verbunden-Seins - dazu animieren, ihre Tätigkeit einzustellen?

Na ja, da gab und gibt es eine Pandemie, mit entsprechend großen gesundheitlichen und gesellschaftlichen Verwerfungen. Eine wirtschaftliche (und somit auch wieder gesellschaftliche) Krise folgte und verfolgt uns weiterhin.

Gott sei Dank gibt es dann noch wirklich gemeinnützige Vereine, wie zum Beispiel "Die Seebühne Seeham" und "Erlebnis Kultur Seeham", die in Pandemiezeiten zumindest ein Miniprogramm bieten konnten und können werden (auch mithilfe relativ geringer Landesförderungen). Aber etliche Theaterproduktionen konnten in Seeham beispielsweise in den vergangenen Jahren nicht erarbeitet werden, entsprechend fehlen die Einnahmen.

Aber eine geringe Covidförderung für NPO bekamen wir …

Genau solche Organisationen und Vereine lesen und hören jetzt von siebenstelligen Euro-Covidförderungen an parteinahe Organisationen!

Wir stellen gerade wieder (gerade ist gut: seit Anfang März!) eine Theaterproduktion auf die Seebühne in Seeham, wir schaffen ein umfangreiches Programm für Juni und August, wir stellen einen kulturellen und wirtschaftlichen Faktor in der Region nördlicher Flachgau dar (alles ehrenamtlich bis auf geringe Aufwandsentschädigungen, Theaterproben bei jedem Wetter, Bühnen- und Tribünenbau sind auch nicht immer lustig!) - und wir freuen uns schon wieder auf den Start der Saison und unsere Gäste.

Leichter wäre es allerdings mit Zuweisung eines Bruchteils dieser Hunderttausenden von Euro - wir würden eh nur bei Regenwetter anfragen!

Aja, der Titel der diesjährigen Theaterproduktion: "Der Teufelslehrling"!



Heinz Georg Tschapka, 5162 Obertrum