Covidschutz - wovor mit 71 Jahren?

Allmählich frage ich mich, wovor ich eigentlich geschützt werde, mit 71, wenn man mir meine Lebensweise genommen hat. Es mag ja sein, das fitte 80-Jährige damit genug haben, walken gehen zu können etc. Auch die jammern aber inzwischen, weil sie nicht mehr im Kaffeehaus damit prahlen können, wie viele Kilometer sie mit dem Bike gemacht haben.

Ich bin nicht gesund, aber mein Geist ist fit und so konnte ich am "öffentlichen Leben" gut teilnehmen. Mein Leben ist halt die Gastronomie, denn das bedingte schon mein Beruf und an diesen Orten kann ich politisieren, SN lesen, darüber reden, Leute kennen lernen u. a.

Nun erschlägt mich oft die Stille meiner Wohnung und im Fleischerfachgeschäft wird nicht mehr geblödelt wie früher. Immer mehr Menschen in meinem Bekanntenkreis beginnen mit Depressionen zu kämpfen, auch ich bin da in Sorge und das "internette" Internet in allen Formen ist da nur ein kleiner Ersatz.

Ich kann die Monate nicht mehr aufholen, denn meine Lebenserwartung ist endend wollend mit 78,9 Jahren!

Leider gibt es für mich und Jugendliche keine öffentliche Stimme, die sich dem annimmt.







Peter Damjanovic, 5026 Salzburg