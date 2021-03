Nach jahrzehntelanger Justiztätigkeit frage ich mich, wem es wohl dienen kann, wenn in einigen Wiener Strafsachen das nichtöffentliche Vorverfahren wie ein öffentlicher Prozess erscheint. Es entsteht der Eindruck, dass gleich nach Beschriftung eines Aktendeckels, der Unterschrift unter einem Protokoll oder der Auswertung eines Handys ein Informationsfluss einsetzt, der dann in der Presse und im sogenannten Ibiza Untersuchungsausschuss seinen Niederschlag findet. Ähnliches gilt für Durchsuchungsbeschlüsse. Als ein solcher wegen eines offenbar dringenden Verdachts gegen einen Minister im Dezember erwirkt wurde, blieb er zwei Monate liegen und wurde erst - nach Verständigung der Presse während laufender Durchsuchung (!) - umgesetzt, als er nach außen gedrungen war. Da zu diesen Zeitpunkten die Verteidigung noch keine Akteneinsicht hatte, ist der Kreis möglicher Informanten überschaubar. Es ist nicht bekannt, dass daraus intern Konsequenzen gezogen würden. Dass diese Informationen von der Presse gerne übernommen werden, ist verständlich, wenngleich man sich manchmal doch vor Augen halten sollte, dass sie aus einem Bruch der Vertraulichkeit herrühren, die nicht einmal vor dem Kalender des Bundespräsidenten haltmacht. Fazit: Man muss auch in sogenannten Fällen wieder zum gesetzmäßigen Zustand zurückkehren, Verfahrensergebnisse erst dann publik zu machen, wenn sie sich zu einer gesicherten Faktenlage verdichtet haben. Ansonsten wird nur mehr Munition geliefert, mit der dann Akteure aller Richtungen zum Nachteil geordneter Strafverfahren aufeinander einschlagen. Und so sehr generelle Vorwürfe von Regierungsseite an Anklagebehörden zu verurteilen sind, so stellt Kritik an einer fragwürdigen Informationspraxis noch keinen Angriff auf die Unabhängigkeit der Rechtsprechung dar.



Dr. Walter Grafinger, 5020 Salzburg