Cyberkriminalität: Unbändige Gier ...

Zum SN-Artikel "Cybercrime-Anklage betrifft auch Opfer aus Österreich" (28. März), in dem es um einen (nur um einen?) riesigen Anlagebetrug geht, betont Konsumentenschützer Rusching, dass es keine Frage der Bildung oder der Intelligenz sei, um hineinzufallen. Was ist es dann? Es die unbändige Gier nach immer mehr und noch mehr, was jegliche Ratio vermissen lässt. Diese unendliche Gier macht es den Betrügern eben so leicht!. Es dürfte mindestens 30 Jahre her sein, als ein Leserbriefschreiber in der SN meinte, dass Geld nicht arbeiten könne, weil es keine Hände hätte. Wie wahr für einige, nein viele, Unersättliche. Reichlich Betrügerfutter eben.



Franz Kolb, 5722 Niedernsill