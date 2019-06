Cybermobbing - die neue Form von Gewalt?

Viele von uns waren schon einmal mit Cybermobbing konfrontiert. Ob als Angehöriger oder Opfer - dieses Thema ist keineswegs auf die leichte Schulter zu nehmen. Nehmt euren Mut zusammen und redet mit einer Vertrauensperson darüber.

Doch was geht in den Köpfen dieser Täter vor?

Für mich ist es absolut nicht nachvollziehbar, wie manche Menschen ihre Opfer so über das Internet demütigen können. Ordinäre Kommentare und tagtäglich unangebrachte Nachrichten. Und das alles auf all den verschiedenen Social Media Plattformen. Wie kommen sowohl völlig unschuldige Jugendliche als auch Erwachsene dazu, elektronisch gehänselt zu werden? Hinzu kommt, dass Cyberkriminalität meist anonym erfolgt. Leider sind die Personen, die dahinter stecken, nur sehr schwer ausfindig nu machen,

Die Folge - Cybermobbing nimmt zu!

Die Täter haben keinen direkten Kontakt zu ihrem Opfer und haben die Möglichkeit, dieses rund um die Uhr zu belästigen.

Somit appelliere ich an alle Betroffenen, zur Polizei zu gehen und diese Kontakte umgehend zu blockieren.

Schülerin der HLW Perg



Jana Kreindl,, Perg