Der Landestheaterintendant Carl Philipp von Maldeghem erklärt in seinem

Leserbrief (SN vom 22. Jänner 2020) ausführlich, was ihm beim "Cyrano de Bergerac" wichtig war. Da unterschätzt er aber sein "kulturaffines" Theaterpublikum sehr, denn

es kann sich jeder einen Reim drauf machen, was ihm da gezeigt wird.

Sehr geehrter Herr von Maldeghem, bitte kehren Sie um und inszenieren die Stücke so, dass man keine Gebrauchsanweisung dazu braucht.







Josef Blank, 5061 Elsbethen