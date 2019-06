Wenn man am 12. Juni 2019 das Interview von Armin Wolf mit Norbert Hofer mitverfolgt hat, dann fragt man sich, haben Politiker aus der blauen Riege überhaupt kein Anstandsgefühl? Herr Hofer verteidigt H. C. Strache und hebt diesen in eine Opferrolle. Mit dem, ihm so eigenen väterlichen Lächeln, versucht er alle anderen, nur nicht H. C. Strache, die Schuld zuzuschieben. Norbert Hofer's Lächeln beruhigt mich nicht, im Gegenteil es macht mir Angst. Wir erinnern uns an seinen legendären Spruch "ihr werdet euch noch wundern, was möglich ist", ich wundere mich schon lange nicht mehr. Wie sang schon vor Jahrzehnten Austropopper Wolfgang Ambros: "Da Hofer woars", und jetzt wundere ich mich doch noch, wie

vorausschauend das war.

Helmut Ponstingl 5020 Salzburg



Quelle: SN