Vielleicht sollte transparency international ein Label erfinden, nach deren Vorgaben sich die Gemeinden zertifizieren lassen können. Ich hatte selbst einmal den Wunsch, ein Protokoll einer öffentlichen Sitzung zu bekommen - zuerst der versuch via Web - leider nicht vorhanden; dann der Versuch, es per E-Mail Attachement zu erhalten - nein, leider auch nicht - es ging nur über einen persönlichen Termin mit dem Herrn Amtsleiter. Welche Ehre für mich, denn er hat sich für mich Zeit genommen; ein paar Monate vorher habe ich etwas anderes gebraucht - da hat es geheißen: "Er könne sich nicht nur um mich kümmern." Wie es im Bericht so schön heißt: "Da ist noch Luft nach oben."





Siegfried Rösslhuemer, 5151 Nussdorf