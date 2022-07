Da werden die Kandidaten Schlange stehen!

In den SN wird über die aktuellen Probleme der Gemeinden, geeignete Bürgermeisterkandidaten zu finden, berichtet.

Zugleich gibt es im "Leserforum" den Kommentar eines Dr. Marx, der sich über das "Kunstverständnis" des Eugendorfer Bürgermeisters alteriert. In einer sachlichen Betrachtung des Themas "Kunstwerk am alten Konradinum" könnte man vielleicht inhaltlich treffender hinterfragen, weshalb seitens des Landes beim Verkauf des Gebäudes im Falle eines erhaltenswerten Kunstwerks hier keine entsprechenden Maßnahmen - und diese rechtzeitig - getroffen wurden.

Mein Vorschlag: Zukünftige Bürgermeister, Vizebürgermeister und Gemeindevertreter haben eine breite Kunstausbildung nachzuweisen, bevor sie ihr Amt antreten - da werden die Kandidaten nur so Schlange stehen!



Dipl.-Ing. (FH) Guido Harucksteiner, 5301 Eugendorf