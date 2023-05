Dafür habe ich sie nicht gewählt, Herr Haslauer

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann,

ich war geneigt, eine der Parteien zu wählen, die immer sagten, sie stünden nicht für eine FPÖ Koalition zur Verfügung, habe mich aber dann doch dazu entschlossen, Ihre Partei zu wählen, weil ich Ihnen als vernünftigem Menschen vertraut habe, obwohl auch Sie der Unart frönen, vor Wahlen keine Koalitionsabsichten zu reklamieren.

Und jetzt soll eine Partei in die Landesregierung, die meint, dass "da was Großes in der Luft liegt", wenn nur ein "Volkskanzler" an die Regierungsspitze käme, der "weiß, was er zu tun hat" und wir uns dann "wundern, was alles möglich ist" in unserem Land?

Das alles sind Zitate aus der 1. Mai Rede von Herbert Kickl und die bekannte Aussage des - als gemäßigt geltenden - Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer.

Aber ganz offenbar unterliegen Sie den dumben Biertischpolterern in Ihrer eigenen Partei, deren Horizont nicht über die eigene Ortstafel hinausgeht.

Was hätte Ihr Vater wohl in dieser Situation gemacht?

Christian Stockinger, 5020 Salzburg