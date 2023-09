Dammschaden bei Pinzgaubahn

Wie zu lesen war, ist die jüngste Beschädigung beim Gleiskörper der Pinzgaubahn durch das Hochwasser weder Pech noch Zufall, sondern es wurde die Betonwanne in einem sensiblen Bereich - auf grüner Wiese - unzureichend fundiert.

Das bedeutet im Klartext, man hat es in Kauf genommen, dass auch künftig bei starker Strömung und Hochwassergefahr immer mit Dammschäden bzw. Unterspülung zu rechnen wäre. Das irritiert in höchstem Maße. Wenn schon bei solchen Dimensionen - und die Dramatik des Hochwassers der Salzach hielt sich diesmal in Grenzen - mit Dammbeschädigungen zu rechnen ist, wird dann auch in Kauf genommen, dass eventuell Menschen in einem mitunter vollbesetzten Zug - wegen unzureichender Bauweise - zu Schaden kommen könnten?

Geschah das ganze aus Sparsamkeitsgründen, aus Zeitdruck, aus Unwissenheit? Wer trägt für diesen mangelhaft errichteten Damm inkl. Betonwanne die Verantwortung? Die ausführende Firma, die Kontroll-Prüforgane, die Auftraggeber, ein Bauausschuss, eine Gebietskörperschaft, die Politik? Keine wirklich beruhigende Situation und natürlich gilt - wie immer - die Unschuldsvermutung. Was geht uns das an? Vieles, letztendlich handelt es sich um Geld der Steuerzahler.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf