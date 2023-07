Damoklesschwert über B 1 Posch Kreuzung!

Unter "Weg frei für den Europark-Ausbau in Salzburg" (SN vom 18. Juli 2023) wird über die Standortverordnung Europark-Erweiterung, ehemaligen Baumax Wals-Himmelreich und als stilles Anhängsel Spar-Markt Posch-Kreuzung an der B1 berichtet. Die B1 war und ist immer noch eine Hauptverkehrsader, die letztlich in vielen Gemeinden zu massiven Belastungen geführt hat und wo man Lösungen gefunden hat. Für einen großen Teil der Bevölkerung von Wals ist sie zur Trennlinie geworden, wobei die Gemeindestraße Grödiger Weg der Nabel nach und von Wals ist. Aber auch die Bevölkerung von Grünau ist beim Verlassen des Ortes auf die B1/Posch-Kreuzung angewiesen, es sei denn, man weicht über Walserfeld aus.

Die politisch Verantwortlichen in der Gemeinde riefen zur Demonstration gegen die Verkehrsbelastung auf und setzen raumordnerische Maßnahmen , die genau das Gegenteil bewirken. Die Raumordnung gibt die Möglichkeit der Ausweisung von Vorbehaltsflächen zur Sicherung des Gemeinbedarfs, das heißt ja nicht "Bauverbot" für ewig, aber das wäre der einzuschlagende Weg bis zur Klärung gewesen, anstelle der Verbauung. Die Lösung kann nur sein entweder Umfahrung oder Unterflurvariante und da wäre eine unbefangene Arbeitsgruppe erforderlich.



Helmut Auer, 5071 Wals