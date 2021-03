Dank an Ärzte

Als 80-jähriger Risikopatient ist es mir ein Bedürfnis, allen Ärzten für ihren besonderen Einsatz während der Coronazeit zu danken. Mein besonderer Dank gilt unserem Piesendorfer Hausarzt Dr. Farkas und seinem Team, Frau Farkas, Frau Klara und Herrn Daniel, die in dieser Zeit ein besonderes Arbeitspensum zu bewältigen haben. Nicht nur die normale anstrengende Arbeit in der Ordination, sondern zusätzlich die sich ständig ändernde Situation betr. Coronaimpfung verlangt gute Nerven und höchsten Einsatz.

Während man anfangs nur von Impfstraßen redete, kam man dann drauf, dass ohne Hausärzte das Problem Coronaimpfung nicht bewältigbar ist. Dass kurzfristig die Anmeldung beim Hausarzt möglich war, hat sicher manchen Experten nicht gepasst, diese Möglichkeit hat man gleich wieder abgedreht. In dieses Bild von Inkompetenz passt dann auch das durchgeführte "Schauimpfen" Ende Dezember mit Kurz und Anschober in Wien.

Dass Salzburg beim Impfen mit Datum 23. Februar an vorletzter Stelle in Österreich steht, passt da gut dazu. Man hört von allen Seiten, Bund und Land, immer nur schöne Worte und Ausreden.







Peter Ronacher, 5721 Piesendorf