Dank an all' die lieben Menschen nach Verlust der Tasche

Im März 2022 vergaß ich meine Tasche im Obus. Der Schrecken war groß, da darin alles, was eine 90jährige Frau so braucht , war (Obuskarte, Herzschrittmacherausweis etc. ). Die immer freundlichen Angestellten Fr. Hanna & Hr. Thomas der Merkurküche Alpenstraße ließen mich sofort telefonieren, um die Bankomatkarte zu sperren. Danach wandte ich mich in meine Verzweiflung an die Sbg. Verkehrsbetriebe, wo ich auf M. Zahn, A. Hrouga und Hrn. Raschböck traf, die mich äußerst liebevoll und geduldig betreuten und mir sogleich einen Fahrausweis gaben. Auch die Polizei (Alpenstraße) war mir buchstäblich Freund & Helfer. Und am Nachhauseweg bot Hr. Peter (Busfahrer Linie 22) noch an, mir Geld zu leihen!

Bis heute bekam ich die Tasche nicht zurück. Der Mutter des unehrlichen Finders wünsche ich bei einem gleichen Vorfall, dass sie auf ebenso liebe hilfsbereite Menschen stoßen wie ich. Ich danke allen meinen Helfern aus tiefster Seele. Für die 50,- Euro, die in meiner Tasche waren, bekam ich ein Vielfaches an Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft zurück.

Trude Oelmack, Jugendhortleiterin i. R., 5020 Salzburg