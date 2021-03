Dank an alle Beteiligten des Quarantäne-Quartiers Wehrle

Im Lokalteil der "Salzburger Nachrichten" vom 2. 3. 2021 berichten Sie über die Schließung des Quarantäne-Quartiers Wehrle mit Ende März des Jahres.

Ich möchte höflich darauf hinweisen, dass - was viele vielleicht nicht wissen -, wie im 2. Absatz zitiert, nicht ausschließlich die Kollegen/-innen aus den Seniorenwohnhäusern im Dienst der guten Sache mit einer Selbstverständlichkeit ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben (und es teilweise immer noch tun) und unter herausfordernden Bedingungen, bunt zusammengewürfelt, diesem einzigartigen Projekt Leben eingehaucht haben.

Vertreter/-innen (fast) aller pflegerischen Berufsgruppen bis hin zu Pflegewissenschaftern haben ihre Ängste und Vorbehalte hintangestellt, um den an SARS-Covid-19 erkrankten, meist multi-morbiden Seniorinnen und Senioren einen geschützten, pflegerischen Bereich ihren Bedürfnissen entsprechend zu bieten - versehen mit Empathie, Professionalität, Liebe und Respekt. Man begegnet(e) sich auf Augenhöhe und mit Wertschätzung - im Bewusstsein, dass diese Aufgabe nur gemeinsam zum Ziel führen kann.

Trotz ausreichend bester Schutzausrüstung hat sich das Verständnis von so manchen Partnern und Kindern in Grenzen gehalten, was in Anbetracht der Tragweite dieser Pandemie nur allzu verständlich ist. Auch ich habe das Ok von meiner Familie für diesen Einsatz nicht im ersten Gespräch erhalten, auch mein Lungenfacharzt hat die Nachricht von meiner Tätigkeit mit gemischten Gefühlen aufgenommen (Asthma), steht aber voll und ganz hinter mir.

Aber irgendwer muss es doch tun, während unsere wertgeschätzten Kollegen/-innen in den SWH, den Kliniken und in der Hauskrankenpflege die Stellung halten und für uns unsere Arbeit miterledigen - oft am Limit (tausend Dank dafür!). Wer, wenn nicht wir? Würden wir denn nicht selbst wollen, wenn wir krank sind, dass es Menschen gibt, die keine Angst vor uns haben? Uns nicht meiden? Uns nicht das Gefühl geben, dass wir eine Last sind? Dass es eh hoffnungslos ist?

Dass es eben nicht hoffnungslos ist, dass sich das Engagement und die Hingabe lohnen, haben mir die vielen, vielen Fälle von Genesenen gezeigt. Von Seniorinnen und Senioren, die sich bei uns auskuriert haben und als gesund wieder entlassen werden konnten.

Mit einer Mischung aus Wehmut und Demut drücken wir dann die Hand, die nicht mehr infektiös ist und erinnern uns an die Stunden des Fiebers, der Unsicherheit und an unseren Erfindungsreichtum, damit das Heimweh besser erträglich wird (und glauben Sie mir: Pflegepersonen sind sehr ideenreich).

Ich möchte an dieser Stelle meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen, diesen tollen Menschen, der verschiedenen Seniorenwohnhäuser, des Hilfswerks (die oft sogar den weiten Weg von Innergebirg auf sich nahmen), der Caritas, dem Roten Kreuz, der Diakonie, von Leasingunternehmen, der SALK und denen, die aus der Pension selbstlos wieder zurückgekommen sind, um zu helfen und einen wertvollen Beitrag geleistet haben für die tolle Zusammenarbeit danken. Für die Momente des gemeinsamen Lachens, des Weinens, des Reflektierens, des Abwägens, des Beratens, des Zuhörens, des Annehmens, des Wachsens. Des Wachsens über mich selbst hinaus.



Nicht zuletzt auch unserer phänomenalen Stationsleitung, Hrn. DGKP M. R. Yazdani, der sich mit seinem Know-How, seiner Herzenswärme, Weitsicht und Professionalität als der beste Steuermann erwiesen hat, um mit uns gemeinsam dieses Schiff zu schaukeln und der zu einem guten Freund geworden ist.

Ohne Hrn. MBA H. Fallwickl, der immer für uns in allen Belangen ein offenes Ohr hat(te), immer greifbar und empathisch ist/war, für alles eine Lösung sucht(e) und fand, hätte es das Quarantäne-Quartier Wehrle in dieser Form nie gegeben.

Auch Amalia und Edin, die sich immer darum gekümmert haben und kümmern, dass alles blitzblank und ordentlich ist, sind aus diesem Team, wo ein Rad ins andere greift, mit ihrer liebenswerten Art und ihrer Verlässlichkeit nicht wegzudenken.

Hier auch ein Dankeschön an die Seelsorge (wenn gewünscht) und die Ehrenamtlichen.

Mein Dank gilt auch den Angehörigen - für die es oft schmerzhaft und (manchmal) schwer nachvollziehbar war/ist, wenn sich Kontakte mit ihren Lieben nur auf Telefonieren oder Winken am Fenster beschränkt haben oder beschränken - für ihr Verständnis und ihre Geduld. Diese Konsequenz muss (leider) sein. Für die Menschen die sie lieben. Für ein gemeinsames "Später".

Glauben Sie mir: in diesen Momenten fühlen wir aufrichtig mit Ihnen. Auch wir sind Partner/-innen, verheiratet, Mütter, Väter, Schwestern, Brüder, Kinder, Enkel, Cousinen, Cousins, Nichten, Neffen und Freunde. Wir legen unsere Gefühle nicht ab, nur weil wir die Schutzausrüstung anziehen.

Lassen Sie uns gemeinsam nach vorne schauen. Es macht Sinn . . .

Brigitte Katharina Haas, DGKP

5020 Salzburg