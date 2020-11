Wir möchten uns beim Team des Covid-Hauses der SALK für die gute Versorgung unseres Vaters bedanken. Wir wissen den Einsatz gerade in dieser schweren Zeit sehr zu schätzen. Herzlichen Dank speziell an das Team des 2. Stocks und OÄ Mayr-Pirker. Durch ihre ruhige und sehr professionelle Art, uns die Nachrichten am Telefon zu übermitteln, war für uns Angehörige diese schwere Zeit des Besuchsverbots leichter zu ertragen. Wir danken Ihnen allen für Ihre Arbeit!



Walter Waal für die Familie, 5020 Salzburg