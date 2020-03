Lob und Anerkennung an das Dialyseteam von Herrn Dr. Gerke und Herrn Feil. Sie strahlen trotz der schwierigen Zeit Ruhe und Zuversicht aus. Das hilft gerade chronisch kranken Patienten sehr. Besonderen Dank an alle Damen und Herren im Dialysezentrum vom Diakonissenkrankenhaus in Aigen.

Dr. Herwig Pascher, 5020 Salzburg