Dank an das KH der Barmherzigen Brüder

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Salzburg hat enorm großen Andrang an Menschen, denen geholfen werden soll. Weil es kleiner, persönlicher, überschaubarer und vor allem freundlich ist. Ich gehöre als chronisch Kranke eher zu den Patientinnen, die öfter in die Ambulanz müssen, werde dort freundlich, flott und - was sehr wichtig ist - ruhig und verständnisvoll behandelt. Für die Sensibilität, mit der mir begegnet wird, ein Danke. Obwohl ein enormer Druck durch den großen Andrang herrscht, ist das Personal auch untereinander freundlich, das strahlt natürlich positiv aus.

Vor allem möchte ich mich bei OA Univ.-Doz. Dr. W. Miehsler bedanken. Hören und zuhören, sich die Zeit nehmen für Patienten, können nicht mehr viele Ärzte, schon gar nicht in Ihrer Position. Dafür darf ich nicht nur in meinem Namen, sondern vieler Menschen, die in Ihrer Obhut wieder gesund wurden oder neuen Mut gefunden haben, herzlich danke sagen.







Katharina Schreilechner, 5020 Salzburg