Dank an das Krankenhaus Schwarzach

Aufgrund notwendiger Untersuchungen muss ich seit einiger Zeit immer wieder mal ins Krankenhaus Schwarzach.

Von der Aufnahme bis zur Ambulanz und Station begegnen einem ausschließlich Freundlichkeit, Kompetenz und Empathie!

Speziell dem IGZ (Interdisziplinäres Gefäßzentrum) unter der Leitung von OA Dr. Hubert Wallner und seinem Team gebühren diesbezüglich großer Dank und Anerkennung! Wir Innergebirgler dürfen uns glücklich schätzen, eine solche Gesundheitsversorgung wie KH Mittersill, KH Zell am See und eben KH Schwarzach zu haben!

Sollte ich jemals einen verwirrten Coronamaßnahmen-Demonstranten vor einer österreichischen Gesundheitseinrichtung antreffen, so werde ich diesen oder diese persönlich zur Verantwortung ziehen!

Kurt Pointner

5660 Taxenbach