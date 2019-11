Dank an das Seniorenheim Taxham

Tagtäglich liest man über Patientenbeschwerden in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Gute und liebevolle Pflege scheint also nicht selbstverständlich zu sein. Deshalb ist es mir ein Anliegen, über unsere positiven Erfahrungen bei der Pflege meiner schwer dementen Gattin im Seniorenheim Taxham "Haus Gaisberg" zu berichten, wo sie im März 2018 zur Vollzeitpflege aufgenommen wurde. Sie wurde dort mit großer Liebe und Hingabe betreut und gepflegt. Obwohl das Pflegepersonal großem zeitlichen und psychischen Druck ausgesetzt ist, fanden wir auch in den schweren Stunden Trost und Hilfe beim gesamten Personal. Auf diesem Wege möchten wir ein großes Kompliment aussprechen und uns recht herzlich beim gesamten Team für die einfühlsame und persönliche Pflege bedanken.



Ernst Steiner und Familie, 5020 Salzburg