Dank an das Seniorenwohnhaus Abtenau

Liebes Team des Seniorenheims Abtenau, Ihnen allen möchten wir unseren besonderen Dank für die herzliche Aufnahme unserer Mama/Schwiegermama, Oma und Urli vor zwei Monaten und die überaus fürsorgliche Pflege in Ihrer Einrichtung danken. Für das, was Sie dort leisten, kann man dies nicht genug zum Ausdruck bringen. Gerne wären wir noch öfter gekommen, um unsere Mama bei und mit Ihnen durch die nächsten Wochen/Monate zu begleiten.

Wir durften bei jedem Besuch erfahren, wie positiv zugewandt und einfühlsam Sie mit unserer Mama und den Mitbewohnern umgingen. Selbst uns haben Sie anfangs aufgefangen, als wir zum Ausdruck brachten, wie schwer es uns gefallen sei, unsere Mama aus ihrem Haus holen zu müssen. Immerhin hatte sie ja fast 50 Jahre in diesen eigenen vier Wänden verbracht.

Dass unsere Mama diesen Umzug zunächst schwer verkraftet hat, ist nur verständlich. Aus den vielen Gesprächen mit ihr wissen wir aber, dass sie sich bei Ihnen gut aufgehoben und umsorgt fühlte. Diese so schönen Momente in Ihrer Einrichtung werden wir bewahren. Haben Sie also nochmals vielen Dank für all das Positive, das wir in Ihrer Einrichtung erfahren durften.

Bleiben Sie so, wie Sie sind, vor allem bleiben Sie gesund. Wir werden Sie alle vermissen und in allerbester Erinnerung behalten. Sie alle waren sehr einfühlsam, denn einen geliebten Menschen, der immer schwächer und hilfloser wird, zu verlieren, da bedarf es schon Beistand aus dem Umfeld. Selbst für uns Angehörige hatten Sie immer ein tröstendes Wort und ein offenes Ohr gehabt. Das sind die Starken, die unter Tränen lachen, eigene Sorgen verbergen und andere glücklich machen. Das war unsere schmerzlich vermisste Mama/Schwiegermama, Oma und Urli.

Im Namen aller Angehörigen grüße und danke ich Euch nochmals herzlich.





Herta Schefbänker für die Familien Schefbänker, Spöttl und Eder, 5441 Abtenau