Dank an das Seniorenwohnhaus Liefering

Ich möchte mich hiermit ganz besonders bei den Teams Seniorenwohnhaus Liefering, Haus Glockenspiel (die anderen sind sicher auch so gut), für die wirklich perfekte, äußerst kompetente, liebevolle Aufnahme meines Mannes ins Seniorenwohnheim bedanken. So eine Umstellung ist nie leicht. Nach mehr als 40 Jahren in medizinischen Bereichen, denke ich, dies beurteilen zu können und schätze ich es daher doppelt. Es ist dem Aufbau der Kompetenzen, Verantwortlichkeiten und dem offensichtlich guten Arbeitsklima geschuldet. Man hat das Gefühl, jede/r weiß genau, was sie/er tut und vor allem wie. Die meisten Spitäler könnten sich ein großes "Scheibchen" abschneiden und es würden viele der Probleme im Keim erstickt werden. Vielen Dank für alles!





Katharina Pechlaner, 5020 Salzburg