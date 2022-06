Dank an das Team der Herzchirurgie

Ein Dank an die großartigen Menschen, welche in den Arztpraxen, in den Spitälern und Pflegeeinrichtungen tagtäglich in aufopfernder Weise ihren Dienst verrichten.

Besonders bedanken möchte ich mich als Patient beim gesamten Team der Herzchirurgie Salzburg. Erst wenn man als Patient im Krankenbett liegt und sich mühsam wieder aufrafft, kommt man zu der Erkenntnis, welche wunderbaren Menschen tagtäglich ihren Dienst tun.

Nochmals herzlichen Dank.

Hoffentlich werden ihre Einsatzbereitschaft und ihr Können endlich auch durch die hohe Politik wertgeschätzt und so gestaltet, dass sie weiter ihre Arbeit mit Freude am Dienst an den Menschen machen können.



Anton Putz, 5322 Hof bei Salzburg