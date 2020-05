Dank an das Team der Klinik Tamsweg

Wir möchten uns für die kompetente und fürsorgliche Betreuung und Pflege meines Mannes, unseres Vaters und Opas während seines mehrwöchigen, stationären Aufenthalts in der Landesklinik Tamsweg recht herzlich bedanken.

Unser besonderer Dank gilt allen voran dem Ärztlichen Leiter, dem Primar und den Ärzten, Schwestern, Pflegern, Therapeuten sowie dem gesamten Team der Palliativstation.

In außergewöhnlichen Situationen wissen wir es um so mehr zu schätzen, dass wir

eine so gut funktionierende Gesundheitsversorgung vor Ort haben.



Familien Macheiner und Wieland, 5580 Tamsweg