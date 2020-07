Am Mittwoch, dem 16. Juni 2020, kam ich mit starken Schmerzen per Taxi in die Ambulanz der Neurologie. Frau Dr. O'Sullivan nahm sich viel Zeit für eine genaue Untersuchung und organisierte ein Bett in der Neurologie, Sonderklasse, 1. Stock.

Oberarzt Dr. Alexander Kunz erklärte mir ganz ruhig Befunde und Therapie.

Alle Pflegemitarbeiter unter der umsichtigen Führung von Stationsschwester Eva arbeiteten freundlich und effizient. Danke an das ganze Team, bitte macht weiter so.







Helga Buchner, 5023 Salzburg