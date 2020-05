Dank an das Team des SWH Itzling, Haus 2

Wenn man ein geliebtes Familienmitglied in die Obhut eines Seniorenwohnhauses (Seniorenwohnhaus Itzling) gibt, ist es eine schmerzerfüllte Angelegenheit für die ganze Familie. Man braucht das Vertrauen, dass es dort dem geliebten Familienmitglied gut geht. Jemanden, dem man das Vertrauen schenkt, dass alles in Ordnung geht. In Zeiten wie diesen ist es umso wichtiger, dass man diese Person vor Ort hat. Wir sind in der glücklichen Lage, so eine Person für uns zu nennen. Unser Dank geht an Frau Aleksandra Steinhart mit ihrem gesamten Team. Frau Aleksandra Steinhart hält uns mit Informationen und Auskünften immer auf dem Laufenden. Wir hoffen sehr, euch alle bald wieder besuchen zu dürfen, denn unter den geforderten Auflagen würde unser Familienmitglied noch viel trauriger werden, da er, wie wir alle, viel nicht versteht!





Gaby Schall mit Familie, 5020 Salzburg