Dank an das Unfallkrankenhaus Salzburg

Nachdem ich über viele Monate im Unfallkrankenhaus in einer sehr langwierigen Angelegenheit behandelt und betreut worden bin, möchte ich mich auf diesem Wege bei allen Ärzten, Ärztinnen, den vielen Stationspflegepersonen sowie auch bei der Abteilung für Physiotherapie dafür ganz herzlich bedanken. Ich habe in der langen für mich, auch mental, sehr schwierigen Zeit in diesem Krankenhaus von allen hier arbeitenden Personen Empathie, Verständnis, Zuspruch, Geduld und Fürsorge kennen gelernt, was mir auf meinem Wege des Heilprozesses unglaublich geholfen hat.

Mit großer Bewunderung dieser hier tätigen Menschen bleibt mein nochmaliger Dank an die gesamte Crew dieses für mich einzigartigen Krankenhauses. Als Salzburger freue ich mich und bin froh, dass es dieses Klinikum im Herzen meiner Heimatstadt gibt.

Heinz-Jürgen Friedich, 5020 Salzburg