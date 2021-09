Dank an den ehrlichen Finder!

Letzte Woche habe ich gedankenverloren mein Handy vor meiner Abfahrt auf mein Autodach gelegt und es eben dort vergessen.

Als ich mich dann während der Autofahrt an mein "Missgeschick" erinnert habe, war ich fest überzeugt mein Handy nie mehr wieder zu sehen, da es mit Sicherheit vom Auto fallen würde.

So war es dann auch - aber es wurde wohl unmittelbar nach dem Herunterfallen von einem/einer netten aufmerksamen Person in Sicherheit gebracht und direkt bei der Polizeitdienststelle in Anif abgegeben.

Somit konnte ich mein Handy fast unversehrt bei der Polizei abholen, wo mich der diensthabende Polizist mit "es gibt dankenderweise noch ehrliche Finder" begrüßt hat.

Da der- bzw. diejenige leider keine Adressdaten hinterlassen hat, möchte ich mich ganz herzlich auf diesem Wege bedanken! Es ist sehr schön zu erleben, dass man noch auf ehrliche Mitmenschen zählen kann!

Markus Maurer, 5081 Neu-Anif