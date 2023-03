Dank an die Ärzte und das Pflegepersonal der CDK

Sehr geehrtes Team der CDK Neurochirurgie,

wir durften unseren Sohn, nach seiner Wirbelsäulen OP, am 15.3. wieder nach Hause holen und es ist meiner Frau und mir ein großes Anliegen ihnen und ihrem gesamten Team ganz herzlich Danke zu sagen:

Danke für die ausgezeichnete ärztliche Betreuung vor, während und nach der OP.

Danke an den operierenden Chirurgen Herrn Dr. Grassner für die klare und sehr gut verständliche Aufklärung vor der OP die uns Ängste nahm, sowie das persönliche Gespräch nach der OP über den Verlauf welches uns Hoffnung schenkte, dass Wolfgang nach seiner Genesung wieder seinem geliebten Sport dem Floorhockey bzw. Floorball nachgehen kann, in welchem er die letzten 25 Jahre bei den Special Olympics World Winter Games so erfolgreich war.

Danke für das Einfühlungsvermögen welches sie ALLE unserem Sohn, der auf Grund seiner mentalen Beeinträchtigung nur ein sehr eingeschränktes Verständnis für die Notwendigkeit der OP hatte, entgegenbrachten. Sie haben ihm damit sehr viel Zuversicht gegeben und Vertrauen vermittelt. Sie haben ihm nicht zuletzt auch ermöglicht sein "Spitalstrauma", welches er durch vorangegangene OPs entwickelte, zu überwinden und sich aktiv an seiner Genesung zu beteiligen.

Danke an das Pflegepersonal die unserem Sohn und auch meiner Frau den Aufenthalt so angenehm wie nur möglich gestaltet haben.

Danke an Frau Dr. Buchta, die nach den anfänglichen Herausforderungen in der Terminfindung mit mehreren persönlichen Besuchen am Zimmer und sehr persönlichen und fürsorglichen Worten uns alle in positiver Erinnerung bleiben wird.



Wir können abschließend nur unsere Hochachtung ihnen ALLEN gegenüber ausdrücken. Ein, trotz hoher Arbeitsbelastung derart motiviertes, herzliches, besorgtes, zu jeder Minute verfügbares und stets freundliches Team, welches sich spontan und mit viel Sensibilität auf die speziellen Bedürfnisse unseres Sohnes mit Trisomie 21 einstellte, kann man nur jedem Patienten auf diesem Globus wünschen.

Wir wünschen ihnen allen weiterhin viel Kraft und Freude für ihren herausfordernden Beruf

Familie Maria und Wolfgang Schmidhubermit Wolfgang jun., 5303 Thalgau