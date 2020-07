Dank an die Chirurgie West

Nach meiner OP am 15. 7. 2020 in der Chirurgie West/Station 3A der SALK ist es mir eine Herzensangelegenheit, mich bei allen, die zu meiner Genesung beigetragen haben, auf diesem Wege zu bedanken. Mein besonderer Dank geht an die leitende Oberärztin Priv.-Doz. Dr. Charlotte Rabl mit den Operateuren Dr. Michael Weitzendorfer und Priv.-Doz. Dr. Tarkan Jäger und dem gesamten Schwestern- und Pflegeteam. Von der ersten bis zur letzten Minute meines Aufenthalts war ich sehr kompetent und freundlich versorgt. Es war eine Freude, in so guten Händen zu sein!



Monika Pichler, 5303 Thalgau