Dank an die Hämatologie

Wenn man vom Arzt eine schlechte Diagnose bekommt, dann denkt man plötzlich an die Endlichkeit. Glück hat man, wenn man in der Hämatologie von einem Arzt wie Oberarzt Dr. Norbert Stute begleitet wird. Seine Gespräche sind ehrlich, kompetent und einfühlsam. Als Patient ist man bei Oberarzt Dr. Norbert Stute en Mensch und keine Nummer.

So kann ich wieder etwas positiver in die Zukunft blicken und mein Leben glücklicher genießen. Es sollte mehr Ärzte wie Oberarzt Dr. Norbert Stute geben.

Ein Dankeschön auch an das liebe und immer freundliche Team in der Hämatologie.





Luise Steffner, 5020 Salzburg