Dank an die Intensivstation im Krankenhaus Oberndorf

Ein ganz großes Dankeschön an das Team der Ärzte/-innen, Pfleger/-innen sowie Physio- und Ergotherapeuten/-innen. Unser Vater war von September bis Dezember 2022 auf der Intensivstation und es ist diesem Team zu verdanken, dass es ihm wieder gut geht. Es ist keine Selbstverständlichkeit, mit welchem Einsatz und welcher Empathie auf dieser Intensivstation gearbeitet wird.

Dort ist man nicht eine Nummer, sondern ein Mensch, der mit Würde behandelt wird. Wie schwer die Arbeit ist, mit diesen Intensivpatienten zu arbeiten, kann sich niemand vorstellen, der das nicht selbst gesehen hat.

Wenn es immer wieder Rückschläge gibt und die Ärzte/-innen und Pfleger/-innen immer und immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden. Wenn kurzfristig neuerlich eine Operation ansteht und diese auch von der behandelnden

Ärztin, Dr. Elisabeth Ernst, dann kurzerhand durchgeführt wird, lässt uns dies unsagbar dankbar sein.

Unsere Familie wurde von den Ärzten/-innen und Pflegern/-innen täglich mit den neuesten Informationen versorgt und wir fühlten uns dadurch auf das Allerbeste aufgehoben und mitgenommen.

Durch all diese Erfahrungen im Krankenhaus Oberndorf möchten wir auch einen Appell an die politisch Verantwortlichen richten, lasst diesen und allen Menschen, die in der Pflege tätig sind, die Wertschätzung zukommen, die ihnen gebührt - in welcher Form auch immer.





Familie Janke und Unterberger, 5110 Oberndorf