Dank an die internistische Intensivstation am LKH Salzburg

Nach einem Ertrinkungsunfall lag mein Mann während 2,5 Wochen u. a. auf der internistischen Intensivstation der Salzburger Landeskliniken. Während wir regelmäßig von akutem Personalmangel und der angespannten Situation aufgrund der Coronapandemie lesen, durften ich und meine Familie das Gegenteil erleben: aufmerksames Einfühlungsvermögen, professionelle Pflege und ärztliche Betreuung, Geduld, Ruhe und echte Anteilnahme. Es ist mir daher ein Bedürfnis, einen großen Dank an Frau OÄ Dr. Ingrid Pretsch und ihr Team auszudrücken - insbesondere an Herrn Dr. Tobias Kolbitsch und Dr. Jochen Reichle sowie allen wunderbar empathischen Pflegerinnen und Pflegern. Sie waren uns in schweren Stunden eine große menschliche Stütze! Vielen Dank für Ihren Einsatz, der deutlich über medizinische Pflichten hinausgegangen ist!





Familie Kaltenstein, Salzburg