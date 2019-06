Ich möchte mich nach meiner Erkrankung und meinem Aufenthalt vom 13. bis 20. 5. 2019 in der Internen Abteilung der Landesklinik Hallein, beim Leiter Primar Univ.-Dozent Dr. Sandhofer und Oberarzt Dr. Höffinger, besonders dem ganzen Team der Schwestern und Pfleger, ganz herzlich bedanken. Vielen Dank auch an die Küche. Ich fühlte mich besonders gut aufgehoben. Nochmals vielen Dank an alle.

Monika Bernhofer, 5440 Golling