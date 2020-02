Ich war am 15. November 2019 und am 10. Februar 2020 zur Grauer-Star-Operation in der Augenklinik des LKH-Universitätsklinikums Salzburg und möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken bei den Ärztinnen und Ärzten sowie den Schwestern und Pflegern für die gute Aufnahme und Behandlung. Sie erbringen täglich große Leistung, Sie sind das beste Team!





Margareta Kugler, 5400 Hallein