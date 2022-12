Dank an die Rettungshelfer

Am Dienstag, den 20. 12. 2022, hatte ich um ca. 17.15 bis 17.30 Uhr bei einem Standl am Salzburger Christkindlmarkt einen Kreislaufkollaps mit Bewusstlosigkeit. Dank des Einsatzes der Menschen, die um mich herum standen, habe ich den Zusammenbruch vollkommen verletzungsfrei überstanden. Ein Herr hat mich vor dem Sturz bewahrt und ein zweiter mich mit Wasser versorgt und die Rettung gerufen. Danke an die Rettung, die Ärzte und das Personal im Krankenhaus. Ich danke ihnen von ganzem Herzen und wünsche ihnen allen gesegnete Weihnachten und ein langes gesundes Leben.



Bernhard aus Walserfeld,