Dank an die SN

Danke, geliebte SN, für die Montagsausgabe vom 13. 1. 2020. Gleich in der Früh erheitert mich der geniale Thomas mit einer Karikatur und lässt mich der Manfred "Eingekochtes" genießen, dann macht mir ein Traumfoto vom Ladenberg in Richtung Hochkönig mit Torsäule bewusst, in welch wunderbarer Heimat wir leben dürfen.

Auch ein danke an Herrn Josef Schilcher für seinen Leserbrief zum Garagen-Wahnsinn. Ein besonderes Dankeschön nachträglich noch dem Herrn Chefredakteur für seinen Weihnachtsgeschenk-Artikel, danke!







Mag. Rudolf Höhenwarter, 5020 Salzburg