Ich möchte mich nochmals auf diesem Weg für die Hilfe und Pflege in der Uniklinik bedanken. Mein spezieller Dank ergeht besonders an Prim. Univ.-Prof. Dr. Lukas Lusuardi, OA Privatdozentin Dr. Daniela Colleselli und Dr. Christian Eiben für die ärztliche und empathische Behandlung. Auch an das Pflegepersonal ergeht mein herzlicher Dank.







Ing. Wolfgang A. Hirscher, 5020 Salzburg